Рязанцам прочтут лекцию о Чехове в рамках фестиваля «Метаморфозы»

В пятницу, 11 октября, в 15.00 в рамках спецпроекта «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова впервые в Рязани, в Малом зале Рязанского областного театра драмы, состоится открытая лекция заместителя директора Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля по научной работе — руководителя отдела «Дом-музей А.П.Чехова» в Москве, кандидата филологических наук Эрнеста Орлова. Тема лекции – «Врут все: воспоминания об А.П.Чехове и метаморфозы современности». Бесплатные лекции пройдут для студентов и выпускников гуманитарных вузов, представителей творческих профессий. Онлайн-регистрация по ссылке.

В рамках тематической лекции участникам будет предложено окунуться в мир удивительных воспоминаний о великом русском писателе. Воспоминания — единственный источник нашего знания о том, как говорил Чехов, как смеялся, как общался с людьми, как работал, какие привычки ему были свойственны. Но воспоминание — это всегда реконструкция виденного ранее, всегда некий домысел, а иногда и вымысел. Огромный комплекс воспоминаний о Чехове, многие из которых стали появляться в печати сразу после смерти писателя, таит в себе удивительные противоречия.

О писателе размышляют разные люди, знавшие его в разные годы, видевшие в разных состояниях и настроениях, ценившие его при жизни или признавшие талант только после его смерти, одновременно влюблённые и завидовавшие… Практически во всех воспоминаниях Чехов предстаёт весёлым, улыбающимся, смеющимся. Но, кажется, в общественном создании нет ни одного портрета писателя, где он хотя бы улыбался. «Сегодняшний образ Чехова – с многочисленными наслоениями мифологии и мифотворчества, чему виною приблизительность и относительность, а также нежелание наших современников доискаться до факта, — сильно искажён и упрощён. Но приближает ли нас к Чехову его частое присутствие на сцене и на экране? Помогает ли нам всё растущая литература о писателе? Попробуем разобраться вместе», – заключает Эрнест Орлов.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Посетить лекцию cмогут студенты и выпускники гуманитарных вузов, представители творческих профессий, специалисты индустрии театра и кино.