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Контрольно-счётная палата Рязанской области проверит расходы бюджета на дороги


Контрольно-счётная палата Рязанской области проведёт «Проверку целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 2018 – 2019 годах на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Рязанской агломерации в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»)». Об этом сообщается на сайте ведомства.
В рамках контрольного мероприятия планируется проверить расходы, направленные на приведение дорог в соответствие с нормативными требованиями, и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
КСП проверит министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, «Дирекцию дорог Рязанской области», органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области. Кром е того, выборочно пройдут проверку подрядчики в части соблюдения ими условий государственных (муниципальных) контрактов.

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