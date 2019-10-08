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Рязанцам предлагают создать «Народную карту тыла и фронта»

Во вторник, 8 октября, в Рязани прошла презентация проекта «Народная карта тыла и фронта», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель проекта – создать единый интернет-ресурс, где будут размещены истории о героях, проявивших себя в тылу.

На презентации активисты ОНФ рассказали о трудовых подвигах трактористки Дарьи Гармаш и рабочих Мурминской суконной фабрики. О героях-рязанцах каждый желающий сможет рассказать всей России, отправив материалы по электронной почте [email protected].

В данный момент работы над «Народной картой» продолжаются. Ресурс запустят к 75-летней годовщине.

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