Рязань станет площадкой для международного бизнес-форума

В среду, 14 августа, в областной научной библиотеке имени Горького состоялся брифинг для журналистов. На нём рассказали о предстоящем II деловом форуме «Дни международного бизнеса Рязанской области», который пройдёт с 15 по 17 августа.

Участие в форуме примут более 40 потенциальных покупателей из зарубежных стран. Приглашены специалисты по закупке, развитию бизнеса, интернационализации компаний-покупателей промышленных организаций и торгово-промышленных палат. Примечательно, что в прошлом году форум посетили представители 10 стран, и пока заключен один контракт на поставку удобрений в Болгарию.

Среди участников форума представители ButaSupply MMC (Азербайджан). По словам ее директора Чингиза Алиева, представители компании планируют познакомиться с российскими производителями и наладить с ними тесные взаимоотношения, чтобы работать напрямую. Некоторые рязанские компании уже заинтересовали иностранных гостей.

Целью форума является продвижение рязанской продукции на внешние рынки, в перспективе – заключение соглашений о сотрудничестве, контрактов на поставку продукции, услуг или работ.

Дни международного бизнеса будут проходить в рамках II Международного Форума Древних городов (14-18 августа). Рязань превратится в большую фестивальную площадку с посольствами, сценами под открытым небом, изысканными гастрономическими ужинами, мастер-классами и перформансами.