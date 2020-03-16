В Рязанскую область вернулась зима

В ночь на 15 марта в некоторых районах Рязанской области выпал снег, сообщает Издательство «Пресса».

Так, например, по-настоящему зимнюю картину увидели жители Клепиковского района. Там на дорогах образовался гололёд, а толщина снежного покрова в некоторых местах достигла 9 см. Метель и сильный ветер продолжились днём.

Сильный снегопад прошёл в Шацком, Кадомском и Александро-Невском районах. Зафиксированы осадки в виде снега в Сараях и в Сапожковском районе. В Милославском районе снегопад вынудил аграриев перенести полевые работы.

Мороз и сильный ветер смогли почувствовать жители Чучковского, Спасского и Михайловского районов. В Пронске резкое понижение температуры спровоцировало замерзание понтонного моста через водохранилище Рязанской ГРЭС.