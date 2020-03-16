Рязанцы добровольно сдали 8 ружей и 2,5 тысячи патронов

В Рязанской области проводилось контрольно-профилактическое мероприятие «Оружие». В течение трёх недель сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии проверяли условия хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, разъясняли владельцам оружия правила, сроки и ограничения, связанные с оборотом оружия, а также напоминали об ответственности за нарушение законодательства.

Как рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Игорь Куликов, за это время за различные нарушения было изъято 42 единицы оружия, в том числе одно охотничье ружьё, находящееся в федеральном розыске. Ещё 7 разрешений на хранение и ношения оружия были аннулированы.

Также рязанцы добровольно сдали 8 охотничьих ружей и 2,5 тысячи патронов. Предполагаемая сумма выплат за оружие и боеприпасы – свыше 70 тысяч рублей.

Напомним, в Рязанской области действует программа, предусматривающая денежную компенсацию за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Получить консультацию по вопросам, связанным с оборотом оружия, можно в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области по адресу г. Рязань, ул. Семена Середы, д. 40. Телефон +7 (4912) 45-06-09. Телефон отделения контроля за оборотом оружия +7 (4912) 29-95-95.