В Ермиши прошёл традиционный открытый турнир по лыжным гонкам, посвящённый памяти майора милиции Владимира Пименова

В посёлке Ермишь Рязанской области прошёл традиционный Открытый турнир по лыжным гонкам, посвящённый памяти майора милиции Владимира Пименова, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

На турнире собрались около 200 спортсменов из разных районов области и соседних регионов. В соревнованиях приняли участие команды регионального Управления МВД и Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

По традиции организаторы превращают «Лыжню Пименова» в большой спортивный праздник. Перед церемонией открытия соревнований сотрудники УМВД России по Рязанской области организовали для школьников демонстрацию образцов оружия, стоящего на вооружении полиции и полицейских спецподразделений. Мальчишки и девчонки с радостью фотографировались с представленными автоматами, карабинами, пистолетами, а также специальными средствами. Многие расспрашивали сотрудников полиции о технических характеристиках и особенностях вооружения, а также о случаях его применения сотрудниками органах внутренних дел. После знакомства с арсеналом Управления МВД каждый желающий смог с ветерком прокатиться на полицейских снегоходах.

Специалисты Центра кинологической службы УМВД России по Рязанской области продемонстрировали собравшимся на праздник выучку служебных собак по задержанию злоумышленника. Курсанты Рязанского филиала Московского университета МВД России провели зрелищные показательные выступления и продемонстрировали мастерство владения боевыми приемами борьбы.

В церемонии открытия турнира приняли участие заместитель начальника УМВД России по Рязанской области подполковник юстиции Антон Решетов, заместитель председателя Рязанской областной организации «Динамо» полковник внутренней службы Андрей Борисов, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, глава администрации Ермишинского муниципального района Евгений Чванов, спортсмены и любители спорта, школьники и местные жители.

Выступающие отметили, что майор милиции Владимир Пименов сам был увлеченным лыжником и занимался спортом с детьми. После гибели Владимира Пименова было принято решение, что организация и проведение традиционного открытого турнира по лыжным гонкам, посвящённого его памяти, будет лучшим мемориалом для этого сотрудника. И вот уже 18 лет подряд спортсмены выходят на старт трассы на Чудочкиной горе. С каждым годом турнир привлекает все больше спортсменов и любителей лыжного спорта. В этот раз в турнире приняли участие более 20 мастеров спорта, 30 кандидатов в мастера спорта, большое количество лыжников, имеющих 1 разряд, спортсмены-динамовцы и просто любители лыжных гонок от детского до пенсионного возраста.

На церемонии открытия спортивного праздника заместитель начальника УМВД России по Рязанской области подполковник юстиции Антон Решетов торжественно сообщил присутствующим о присвоении очередного специального звания «капитан полиции» дочери майора милиции Владимира Пименова, старшему инспектору (по исполнению административного законодательства) центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Рязанской области старшему лейтенанту полиции Татьяне Пименовой и вручил девушке цветы и погоны, поблагодарив за службу.

После открытия турнира собравшиеся возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и памятнику майору милиции Владимиру Пименову, погибшему при исполнении служебного долга.

Сигналом для начала соревнований стал выстрел из стартового пистолета, который произвел заместитель начальника УМВД России по Рязанской области Антон Решетов. В ходе турнира было организовано несколько забегов, в которых соревновались участники разных возрастных категорий.

Прибывших на соревнования ожидала полевая кухня от сотрудников тыла УМВД: вкусная каша с тушёнкой, приготовленная на открытом огне, травяной горячий чай, пирожки и сладости согрели спортсменов и зрителей, а тепло от улыбок и горящих глаз лыжников озарило собой всю территорию зимнего забега.

Церемонию награждения победителей и призеров соревнований провели представители руководства УМВД России по Рязанской области и руководства администрации района.

Абсолютным победителем среди мужчин на дистанции 15 км стал мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Петр Седов, многократный призер и победитель международных соревнований и первенств лыжного спорта, прибывший на соревнования из города Саров. Победителю турнира вручили спортивный велосипед — специальный приз от начальника УМВД России по Рязанской области Сергея Лебедева. Вторым оказался представитель спортивной организации «Алмаз» Дмитрий Скрыпников, третьим стал представитель Управления МВД России по Рязанской области Алексей Григорьев.

В возрастной группе от 61 и старше среди мужчин на дистанции 15 км победил Владимир Андронов. Вторым стал Сергей Шицков, «бронза» соревнований по праву досталась Владимиру Спорыгину.

Среди женщин на дистанции 10 км победу одержала Ольга Стрелкова.

Всем призерам и победителям 18-ого турнира по лыжным гонкам, посвященного памяти погибшего при исполнении служебного долга майора милиции Владимира Пименова, вручили медали, дипломы и памятные подарки.

Турнир без сомнения стал ярким спортивным праздником. Организаторы заверили, что в следующем году «Лыжня Пименова» пройдет на таком же высоком уровне.