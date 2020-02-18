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Сотрудники ГИБДД провели скрытое патрулирование в Рязани

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД в Рязанской области провели скрытое патрулирование. Так, специальный автомобиль, не имеющий отличительных знаков полиции, работал в местах установки рамок весогабаритного контроля. Об этом сообщил сайт регионального УМВД. 

Дальнобойщики, водители грузовиков, не желая платить за перевозимый вес, разными способами закрывают регистрационные номера. Именно таких хитрых водителей и фиксировали с помощью скрытого наблюдения. 

В общей сложности за субботу и воскресенье удалось зарегистрировать 16 нарушений. В результате водителям придётся выплатить солидный штраф, а некоторые могут временно лишиться прав. 

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