Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на дистанционное обучение, многие работодатели временно устанавливают для своих сотрудников удалённый режим работы. Учёные пугают неприятными последствиями коронавируса, страны закрывают границы и приостанавливают авиасообщение, многочисленные устрашающие новостные заметки и мировая статистика по заболеванию ежедневно пугают население.

Коронавирус ломает планы и портит настроение. А что, если взглянуть на эту ситуацию под другим ракурсом? Может быть, настало время, когда каждый из нас может уделить время себе и своей семье? Пора поставить панику на паузу, перестать думать о плохом и заняться чем-нибудь приятным и полезным.

Отпуск сорвался? Не печальтесь, сэкономите деньги!

Планировали отпуск на весну за границей, но рейсы отменили? Не унывайте! Накопленные на отдых средства можно приберечь и чуть позже вложить в другое путешествие. Если возможности отдохнуть в этом году у вас больше не предвидится, можно потратить сэкономленные деньги на какую-нибудь крупную покупку для дома, на которую вы и ваши домочадцы до сих пор не решались.

Займитесь домашними делами

Сейчас самое время заняться домашними делами: разобрать шкафы, постирать бельё, пересадить цветы, помыть холодильник и плиту. Согласитесь, порой очень сложно найти время на выполнение этих задач. Пока ваши дети на каникулах, устройте совместную генеральную уборку. Это не только полезно, но и очень весело. И не стоит забывать, что чистота – залог здоровья.

Поменяйте торговые центры на лесопарки

Любите проводить свободное время в прогулках по торговым центрам? Сейчас лучше избегать места массового скопления людей. Если ваши близкие чувствуют себя хорошо, можно отправиться всей семьёй на прогулку в лес или парк. Оденьтесь тепло, захватите с собой термос с травяным чаем и понаблюдайте за тем, как весна вступает в свои права!

Устройте домашний киносеанс

Кинотеатры – тоже не лучшее место для визитов в период сложной эпидемиологической обстановки. Почему бы не устроить киносеанс дома? При этом можно сыграть в такую игру: каждый из домочадцев пишет на листочках названия фильмов, которые хочет посмотреть. Их нужно положить в коробку и перемешать. Вытаскивайте из коробки по одному листочку и наслаждайтесь кино каждый день.

Попробуйте новые рецепты блюд

Ходить по ресторанам – тоже не самая хорошая идея. Сейчас самое время искать необычные рецепты и пробовать готовить новые блюда самостоятельно. Кстати, можно устроить настоящий кулинарный поединок. Пусть каждый день один из членов семьи представляет на суд других своё гастрономическое творение. Пробуйте, оценивайте, выбирайте победителя!

Время для книг и образования

Скачали образовательный курс, но никак не начинали обучение? Купили книгу, но не находили время, чтобы прочитать её? Если ваш работодатель разрешает вам работать из дома, время, которое вы обычно тратите на дорогу, можно тратить на чтение и обучение. Кстати, подготовьте задания и литературу для своего ребёнка. И садитесь заниматься и читать вместе. Вы не только проведёте время с пользой, но и покажете пример полезного досуга.