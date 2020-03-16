На главную Акценты

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на дистанционное обучение, многие работодатели временно устанавливают для своих сотрудников удалённый режим работы. Учёные пугают неприятными последствиями коронавируса, страны закрывают границы и приостанавливают авиасообщение, многочисленные устрашающие новостные заметки и мировая статистика по заболеванию ежедневно пугают население.

Коронавирус ломает планы и портит настроение. А что, если взглянуть на эту ситуацию под другим ракурсом? Может быть, настало время, когда каждый из нас может уделить время себе и своей семье? Пора поставить панику на паузу, перестать думать о плохом и заняться чем-нибудь приятным и полезным.

Отпуск сорвался? Не печальтесь, сэкономите деньги!

Плоскости, Поездки, Путешествие, Исследовать

Планировали отпуск на весну за границей, но рейсы отменили? Не унывайте! Накопленные на отдых средства можно приберечь и чуть позже вложить в другое путешествие. Если возможности отдохнуть в этом году у вас больше не предвидится, можно потратить сэкономленные деньги на какую-нибудь крупную покупку для дома, на которую вы и ваши домочадцы до сих пор не решались.

Займитесь домашними делами

Стиральная Машина, Прачечная, Сушильная, Работа По Дому

Сейчас самое время заняться домашними делами: разобрать шкафы, постирать бельё, пересадить цветы, помыть холодильник и плиту. Согласитесь, порой очень сложно найти время на выполнение этих задач. Пока ваши дети на каникулах, устройте совместную генеральную уборку. Это не только полезно, но и очень весело. И не стоит забывать, что чистота – залог здоровья.

Поменяйте торговые центры на лесопарки

Подснежник, Весна, Признаки Весны, Рано Блумер, Белый

Любите проводить свободное время в прогулках по торговым центрам? Сейчас лучше избегать места массового скопления людей. Если ваши близкие чувствуют себя хорошо, можно отправиться всей семьёй на прогулку в лес или парк. Оденьтесь тепло, захватите с собой термос с травяным чаем и понаблюдайте за тем, как весна вступает в свои права!

Устройте домашний киносеанс

Попкорн, Кукуруза, Поп, Окно, Ведро, Кино, Мешок, Фон

Кинотеатры – тоже не лучшее место для визитов в период сложной эпидемиологической обстановки. Почему бы не устроить киносеанс дома? При этом можно сыграть в такую игру: каждый из домочадцев пишет на листочках названия фильмов, которые хочет посмотреть. Их нужно положить в коробку и перемешать. Вытаскивайте из коробки по одному листочку и наслаждайтесь кино каждый день.

Попробуйте новые рецепты блюд

Утка, Готовка, Кухня, Питание, Блюдо, Вкусный, Рецепт

Ходить по ресторанам – тоже не самая хорошая идея. Сейчас самое время искать необычные рецепты и пробовать готовить новые блюда самостоятельно. Кстати, можно устроить настоящий кулинарный поединок. Пусть каждый день один из членов семьи представляет на суд других своё гастрономическое творение. Пробуйте, оценивайте, выбирайте победителя!

Время для книг и образования

Ребенка, Ребенок, Мальчик, Чтение, Книги, Мать, Сын

Скачали образовательный курс, но никак не начинали обучение? Купили книгу, но не находили время, чтобы прочитать её? Если ваш работодатель разрешает вам работать из дома, время, которое вы обычно тратите на дорогу, можно тратить на чтение и обучение. Кстати, подготовьте задания и литературу для своего ребёнка. И садитесь заниматься и читать вместе. Вы не только проведёте время с пользой, но и покажете пример полезного досуга.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

В работе предприятия, добывающего уголь в Скопинском районе, выявили нарушения

Новости Рязани
В связи с выявленными нарушениями, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.
Узнать больше

Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

Культура
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

Культура
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного...
Узнать больше

В Рязани закрывают учреждения образования, культуры и спорта

Администрация
С 17 по 30 марта в Рязани не будут работать учреждения образования, культуры и спорта, культурно-досуговые центры и библиотеки. Об этом глава...
Узнать больше

Дело об убийстве в Рязани ветерана ВОВ и его жены передано в суд

Новости Рязани
По версии следствия, преступление было совершено днём 26 сентября 2019 года в Московском районе Рязани.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

Мифы и ложные представления о коронавирусе

Акценты
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения в связи c распространением нового коронавируса.
Узнать больше

18 шагов навстречу подростку. Что нужно знать про поколение Z

Акценты
Что за дети пошли?! Они какие-то не такие! Мы такими не были! Они как с другой планеты! Они говорят на другом языке!...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Врач рассказал о сбегающих из-под карантина пациентах в Коммунарке

Ребенок получил ожоги во время химического шоу аниматора с сухим льдом

Пациент добивается компенсации от врачей за ампутированный член