Все школы Рязанской области уходят на каникулы до 30 марта

Каникулы во всех школах (триместровых и тех, кто работает по четвертям) Рязанской области начнутся 17 марта и продлятся до 30 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и молодёжной политики.



В этот период отменяются смены весенних лагерей отдыха и актива. Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут в резервные сроки (конец апреля 2020 года).



– Вся информация будет доведена до муниципальных органов управления образованием, которые в течение дня проинформируют на местах, – говорится в сообщении пресс-службы.

