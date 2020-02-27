Рязанские студенты вернулись из «Звёздного похода»

В среду, 26 февраля, в Рязани финишировал «Звёздный поход». В этом году в 48-й раз активисты рязанских вузов отправились по местам трудовой и боевой славы региона. Участие в походе приняли более 300 человек.

14 «звёздных» отрядов посетили 78 населенных пунктов. Среди них не только города, деревни, посёлки и сёла Рязанской области. Студенты также побывали в Московской и Тульской областях.

В этом году поход приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся вузов провели 8 патриотических акций, встретились с ветеранами, расчистили от снега более 40 памятников героям войны.

В походе молодёжь занималась и благотворительностью. Студенты передали в дар школам-интернатам и малообеспеченным семьям одежду, игрушки и книги. Нашлось время и для творчества. «Звёздные» студенты проводили массовые народные гулянья, показывали спектакли и постановки, устраивали концерты.

Посещая населённые пункты, ребята помогали местным жителям в ремонте техники, проводили в школах профориентационные мероприятия, лекции, мастер-классы и игры.

По традиции завершился «Звёздный поход» в тёплой и дружеской обстановке. Ребята рассказали о своих достижениях и показали творческие номера. Особо отличившиеся «звёздники» получили награды. К ребятам обратился заместитель министра образования и молодёжной политики Рязанской области Сергей Хлыстов.





