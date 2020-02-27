Рязанский Минздрав сообщил о невозможности записаться к врачу через интернет

Минздрав Рязанской области сообщил о проблемах при записи к врачу через интернет. Информация появилась в официальной группе ведомства в соцсети ВКонтакте.



Уважаемые рязанцы!



В связи с техническими проблемами разработчика региональной медицинской информационной системы электронного сервиса записи на приём к врачу, возникшими на портале Моездоровье62.рф и невозможностью размещения расписания приема врачей на Едином портале государственных услуг, просим воспользоваться альтернативными возможностями записи. В их числе регистратура, инфомат. При необходимости консультации «узких» специалистов через прием участковых врачей.



Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства! Министерство здравоохранения Рязанской области работает над решением сложившейся ситуации.

