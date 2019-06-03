В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог

В период с 27 мая по 2 июня работы по ликвидации аварийных ям в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог Рязани с применением горячей асфальтобетонной смеси проводились на 11 участках улично-дорожной сети. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Ремонт проходил на улицах Лесная, Шереметьевская, Яхонтова, Осипенко, Сельских Строителей, Соборная, Добролюбова, Ряжское шоссе, Магистральная, дорога от ул. Новоселковской до ООТ «Завод ЗиЛ», проезд от дома 15 по улице Кальной до дома 25 по улице Быстрецкой. Общая площадь ремонта составила почти 1000 кв. м. Кроме того, устроена искусственная неровностиь на участке дороги от Окского шоссе до улицы Есенина в районе дома 4 по Окскому проезду.

С 3 по 9 июня планируется заделать ямы на улицах Шереметьевской, Магистральной, Щорса, Нахимова, Народный бульвар и других.