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Певец Стас Костюшкин извинился перед рязанцами после выступления в М5Молл

Певец Стас Костюшкин, который выступал на «Ночи шопинга» в М5Молл 9 ноября, извинился перед рязанцами. Видеообращение он разместил в своём Instagram-аккаунте.

Артист выразил благодарность всем, кто пришёл на его выступление в торговый центр, и попросил прощение за сорванную фотосессию.

Костюшкин отметил, что не знал о том, что она должна была состояться. Узнать о ней он смог только по негативным комментариям гостей вечера в своём аккаунте уже после выступления в М5Молл.

Певец пообещал, что обязательно вернётся в Рязань с концертом и «сделает всё как надо».

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