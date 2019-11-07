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Прекращено уголовное дело в отношении ректора РГУ имени Есенина

Советский районный суд города Рязани рассмотрел ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении ректора РГУ им. С.А. Есенина Андрея Минаева, и проректора РГУ им. С.А. Есенина Елены Кирьяновой. Их обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями во время принятия вузом аккредитационной комиссии.

Суд расценил действия Минаева и Кирьяновой как преступление средней тяжести. Во внимание было взято и то, что обвиняемые извинились перед коллективом РГУ им. С.А. Есенина и пожертвовали деньги на уставную деятельность вуза.

Следователь просил назначить обвиняемым штраф в размере 30 000 рублей каждому.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, а уголовное дело и уголовное преследование в отношении Минаева и Кирьяновой прекратил.

Пресс-служба Советского районного суда сообщает, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Рязанский областной суд.

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