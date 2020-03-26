Пропавшая в Рязани девушка нашлась

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В рязанском райцентре произошло тройное ДТП

В посёлке Сараи Рязанской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».  Авария случилась...
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В Рязани запустят «горячую линию» по работе школ и детских садов

Специалисты ответят на вопросы, связанные с работой детских садов, школ и профессиональных образовательных организаций региона
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На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
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Уполномоченный по правам ребёнка выступила с отчётом в Рязанской облдуме

25 марта Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Екатерина Мухина отчиталась о своей работе в 2019 году перед депутатами Рязанской областной Думы. Об...
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Под Рязанью 18-летний парень без прав устроил серьёзное ДТП

В воскресенье, 22 марта, в 00.01 на 284-м километре автодороги Калуга – Тула – Рязань в Рязанском районе случилось ДТП. Об этом...
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Пропавшая в Рязани 16-летняя Анастасия Миронова найдена живой. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Мещера».

Подробности произошедшего с рязанкой поисковики не сообщили. 

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Пропавшая в Рязани 16-летняя Анастасия Миронова найдена живой. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Мещера». Подробности произошедшего с рязанкой поисковики...
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Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

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В четверг, 26 марта, на улице Островского в Рязани произошло ДТП. Фото с места аварии размещено в паблике Подслушано у Водителей Рязани...
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В Рязани произошёл крупный пожар

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На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
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В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
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Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

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