Пропавшая в Рязани девушка нашлась

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Пропавшая в Рязани 16-летняя Анастасия Миронова найдена живой. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Мещера».
Подробности произошедшего с рязанкой поисковики не сообщили.
Пропавшая в Рязани 16-летняя Анастасия Миронова найдена живой. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Мещера».
Подробности произошедшего с рязанкой поисковики не сообщили.
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