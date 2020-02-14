Польский журналист задумался об истории после поездки в Рязань

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин привёз в Рязань польского журналиста Якуба Корейбу. Вместе с ним они возложили цветы к памятнику бойцам польской дивизии имени Тадеуша Костюшко.



После этого журналист и рязанский депутат стали гостями программы «Время покажет» на Первом канале. Речь в ней шла и о словах польского посла, заявившего, что во Второй Мировой войне победили союзники, а не Советский Союз.



– Снова говорим о европейской политической ситуации и о роли Польши, – написал Александр Шерин. – И сегодня Якуб выразился очень откровенно о внутренних мотивах внешней польской политики.

