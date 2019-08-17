Полиция предупредила рязанцев об участившихся случаях мошеннических действий

Управление МВД России по Рязанской области предупредило об участившихся случаях мошеннических действий, в том числе так называемого «дистанционного мошенничества», совершаемого через интернет и с использованием банковских карт и средств мобильной связи.



Уважаемые рязанцы! Будьте бдительны и осторожны — обезопасьте себя и своих близких: расскажите друзьям, родственникам, знакомым и соседям, в особенности лицам пожилого возраста, о данных рекомендациях.



Судя по заявлениям потерпевших, они становятся жертвами преступников при покупке с использованием Интернета самых различных товаров и услуг: автомобилей и запчастей к ним, компьютерной техники, крупного рогатого скота, цветов, сдачи внаем жилья, получения кредитов и т.д.



В результате жертвами Интернет-мошенников становятся не только жители Рязанской области, но и из других регионов России.



Все они перечисляют предоплату за указанные товары незнакомым им «продавцам»!



По всем заявлениям сотрудники полиции проводят предусмотренные законодательством оперативно-следственные мероприятия, однако, как показывает практика, указанные преступления, которые относятся к так называемым «дистанционным мошенничествам», все же легче предупредить, не попадаясь на «удочку» мошенников, чем затем раскрыть и расследовать.



В этой связи Управление МВД России по Рязанской области в очередной раз предупреждает:

Приобретая и размещая товары и услуги через сайты бесплатных объявлений, помните:



– Не вносите какие-либо предоплаты за товар (телефон, автомобиль и т.д.) чтобы для вас его зарезервировали и не продали другому лицу, за возможное трудоустройство, а также в качестве аванса за сдачу жилья внаем. Не перечисляйте денежные средства за неполученные товары и услуги!



– Оплачивайте товар только при личной встрече и после проверки.



– Никому не сообщайте свои персональные данные банковской карты!



Всю информацию, поступившую посредством сети Интернет, обязательно проверяйте.



Заподозрить мошенника можно, если:



– «Продавец» или «покупатель» под тем или иным предлогом пытается выяснить у Вас личные данные – номер и код банковской карты, расчетный счет и так далее. Имея эти сведения, мошенники могут осуществить перевод денежных средств с карты и без Вашего участия.



– Потенциальный покупатель или продавец звонит Вам из другого региона;



– Он соглашается купить товар, не глядя, и не соглашается на другие варианты оплаты кроме электронных платежей;



– Покупатель не готов встречаться лично, не говорит адрес доставки товара и прочие данные.



В целях предупреждения случаев мошенничества с пластиковыми картами УМВД области рекомендует всем их владельцам соблюдать следующие правила безопасности:



– Никому и никогда не сообщать пин-код карты;



– Выучить пин-код и хранить его отдельно от карты и не в бумажнике;



– Не передавать карту другим лицам – все операции с картой должны проводиться на ваших глазах;



–Пользоваться только банкоматами не оборудованными дополнительными устройствами;



– По всем вопросам, связанным эксплуатацией пластиковой карты, в том числе, с перечислением денег, советоваться с банком, выдавшим карту.

