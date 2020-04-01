Оперативная группа сообщила, как в Рязани борются с распространением COVID-19

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1 апреля состоялось очередное заседание оперативной группы правительства Рязанской области. На нём была рассмотрена оперативная обстановка на территории Рязанской области по заболеваемости коронавирусом, а также меры по сдерживанию распространения  инфекции в регионе. Обсуждались дополнительные решения, направленные на усиление профилактической работы. 

Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжает реализовываться в областном центре согласно Распоряжению Губернатора Николая Любимова и рекомендациям Роспотребнадзора. 

Обеспечено ежедневное проведение уборки и дезинфекции общественного транспорта, который работает по маршрутам регулярных перевозок на территории Рязани. В частности, 31 марта обработку прошли 440 муниципальных и коммерческих автобусов и троллейбусов. Она проводится при возвращении в парк, а также на линии после каждого рейса. Кроме того, осуществляется дезинфекция остановок специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. Имеется все необходимое для санитарной обработки салона транспортных средств, маски и перчатки для водителей и кондукторов. С целью недопущения распространения коронавирусной предусмотрено ограничение количества перевозимых пассажиров.

В настоящее время закрыты, в частности, все учреждения образования, культуры и спорта, в том числе культурно-досуговые центры и библиотеки, 33 парка и сквера. Доступ также запрещен в зеленые зоны, которые имеют частичное ограждение. На входах установлены ограничители и информационные таблички. 

Управляющие организации проводят ежедневную дезинфекцию подъездов в многоквартирных домах. Ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов обрабатывают специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. В работах применяются хлорсодержащие составы слабой концентрации. Дезинфекции подлежат 10112 подъездов в 4493 домах. 

На сегодняшний день на телефоны горячих линий поступило 17 жалоб на некачественную уборку подъездов в многоквартирных домах. По всем заявлениям проведены оперативные проверки.

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