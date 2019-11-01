Николай Любимов: Работа судебных приставов создаёт одну из основ правового государства

Поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днём судебного пристава.



Поздравляю с профессиональным праздником работников Управления службы судебных приставов по Рязанской области!



Работа судебных приставов создаёт одну из основ правового государства. От грамотных действий представителей службы во многом зависит уровень доверия людей к власти.



Благодаря компетентности, профессионализму и добросовестной работе сотрудников ведомства обеспечивается своевременное исполнение судебных решений, реализуется правосудие. Это служит защите законных интересов жителей области и социальной стабильности в регионе.



Задачи, которые ставит перед собой Служба, требуют от ее сотрудников компетентности и безукоризненных личных качеств.



В День судебного пристава благодарю всех за добросовестный труд, принципиальность, четкое и оперативное исполнение своих обязанностей. Желаю здоровья, благополучия и успехов!

