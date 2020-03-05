Николай Любимов провёл совещание по коронавирусу

5 марта Николай Любимов провёл совещание по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Рязанской области. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

На совещании было отмечено, что на сегодняшний день случаев заражения коронавирусом в регионе не выявлено. Николай Любимов подчеркнул необходимость максимально полно и достоверно информировать жителей региона о положении в Рязанской области.

— Для того, чтобы нам продолжали верить, необходимо говорить правду, сказал Любимов.

Глава региона обратил внимание участников совещания на необходимость обеспечения достаточного количества медицинских масок в аптеках, а также недопущение превышения цен на них, как и на противовирусные препараты.