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Настоятель храма опроверг проведение специального молебна от коронавируса

Настоятель рыбновского храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» иерей Анатолий Кленяев опроверг проведение специального молебна от коронавируса. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Ранее в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение о том, что в среду, 18 марта, такой молебен будет проведён в храме на улице Берёзовой в Рыбном. 

Кленяев рассказал, что такого объявления он не давал и не просил кого-либо сообщать об этом в интернете. Иерей сообщил, что канон иконе Божией Матери «Всецарица» служится в храме каждую среду. Вчера же к молебну был добавлен древний чин «во время губительного поветрия и смертоносной заразы». Эти молитвы традиционно читаются в православных храмах во время опасных болезней  эпидемий. 

– Никакого специального молебна от коронавируса, конечно, нет. Не нужно из этой службы делать что-то экстраординарное, – заявил священник. 

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