Накануне Дня пожилых людей в Рязани прошёл праздничный концерт

В понедельник, 30 сентября, в Рязани прошло праздничное мероприятие «Ваш труд прославим мы в веках» для ветеранов. Праздник приурочен к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.

На мероприятии чествовали членов Рязанской городской организация ветеранов войны, труда , вооруженных сил и правоохранительных органов. Участников поздравил председатель городского Совета ветеранов Валерий Конопацкий.

– В канун большого праздника – Дня пожилых людей – мы собрались, чтобы сказать слова благодарности тем, кто своим трудом восстановил народное хозяйство Советского союза. Все те, кто сегодня находятся в этом зале, труженики, патриоты, настоящая гордость нашего государства, – сказал председатель.

Валерий Конопацкий отметил, что праздник для ветеранов «Ваш труд прославим мы в веках» проходит в Рязани второй год. На нём, в первую очередь, чествуют ветеранов труда, удостоенных государственных наград.

– Думаю, это традиция будет развиваться и приумножаться в нашем городе, – добавил он.

После поздравлений гостей ждал праздничный концерт с участием рязанских коллективов и исполнителей. Праздник в Доме общественных организаций посетили около 200 рязанцев.