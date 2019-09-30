В Рязани прошел субботник «Зеленая Россия»

В рязанском лесопарке прошел всероссийский субботник «Зеленая Россия». В нем приняли участие представители власти, сотрудники МЧС, студенты средних и высших учебных заведений, эковолонтеры и жители города. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Рязанской области.

В Лесопарке было собрано около 500 мешков мусора. Кроме того, были собраны сухие ветки с кустарников и деревьев.

Аналогичные мероприятия прошли в районах области. Представители администраций, предприятий, добровольцы привели в порядок дворы, парки, скверы, убрали несанкционированные свалки мусора. Также проведена работа по озеленению воинских захоронений и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны.