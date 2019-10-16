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На перекрёстке в центре Рязани изменят схему организации движения

С 1 ноября в Рязани планируется изменить схему организации движения на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского. Об этом сообщил сайт администрации города.

Сообщается, что с этого дня левый поворот на Первомайский проспект с улицы Дзержинского будет осуществляться с двух полос, правый поворот – с одной полосы. На перекрёстке установят соответствующие дорожные знаки. 

На сайте администрации Рязани отмечается, что новые правила вводятся для того, чтобы увеличить пропускную способность перекрёстка.

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