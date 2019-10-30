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На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду

В среду, 30 октября, из-за ремонтных работ в Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте городской администрации. 

В частности, до 17.00 отключили холодную воду в домах №№18, 20, 22, 24, 26, 28/7,  24 корпус 1 (школа №9), 20А (детский сад №130) на улице Советской Армии; домах №№ 8, 8А, 10, 12, 14/16, 6А (школа №31) на улице Новосёлов, а также в доме №6 корпус 1 на улице Зубковой.

Кроме того, из-за аварии до 20 часов не будет воды в посёлке Борки на улицах 9-й район, 10-й район и 12-й район.

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