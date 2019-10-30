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Юные рязанцы прошли «Школу молодого потребителя»

С 8 по 29 октября в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина состоялся цикл потребительских практикумов в рамках программы «Школа молодого потребителя».

В мероприятии приняли учащиеся школы № 17 с участием консультанта управления экономического развития Юлии Сергеевны Голгофской.

Участники практикумов познакомились с Законом РФ «О защите прав потребителей», правилами торговли и обслуживания, нормативными документами, определяющими стандарты качества и безопасности продукции, узнали о системе институтов, занимающихся защитой прав потребителей.

Специалист на конкретных примерах, взятых из реальной жизни, рассмотрела с учащимися наиболее распространённые случаи нарушения прав потребителей, разъяснила способы защиты нарушенных прав, научила юридически грамотно оформлять претензии и заявления.

Каждое мероприятие практикума дополняла выставка книг из фондов библиотеки.

Школьники получили листовки с указанием информационных ресурсов Центра правовой информации библиотеки и адресами организаций, занимающихся защитой прав потребителей.

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