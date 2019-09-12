МХК «Рязань» сыграет домашний контрольный матч

МХК «Рязань» в рамках подготовки к сезону проведёт контрольный матч. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».



12 сентября в 17:30 на главной арене Дворца спорта «Олимпийский» соперником молодых «горожан» станет команда «Академия Михайлова» из Новомосковска. В сезоне-2018/19 под названием «НХК» коллектив из Тульской области стал 6-м в «регулярке». В плей-офф, уже став «Академией Михайлова», новомосковцы сенсационно обыграли МХК «Липецк» 3-2, но в полуфинале прогнозируемо споткнулись о ХК «Россошь» 1-3.



ХК «Рязань» уже встречался с «Академией Михайлова» нынешним летом: тот матч проходил в Новомосковске и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Отметим, что играми именно с командой из Новомосковска МХК «Рязань» стартует в регулярном первенстве НМХЛ — игры состоятся 17 и 18 сентября на площадке соперников.

