Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчика строительства музейного центра в Рязани 

Министр культуры РФ Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчика строек гостиницы для Большого театра, музейного центра в Рязани и фондохранилища в Крыму. Об этом, со ссылкой на источники, сообщает РБК.

По данным агентства, подрядчиком стройки в Рязани выступает ООО «Рост-Е». Также эта фирма занимается стройкой в Севастополе. Сообщается, что первоначальный контракт на строительство музейного центра был заключён на 827 миллионов рублей, но в то же время в статье уточняется, что общая стоимость объекта составит 1,213 млрд. рублей.

Сроки окончания строительства несколько раз переносились. Сейчас на стройке в центре города также визуально не заметна какая-либо активность. В министерстве культуры РФ считают, что «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные».

Напомним, в новый музейный центр планируется перевести экспозицию из Рязанского кремля, который впоследствии собираются передать Русской православной церкви.

Также жалоба в Генпрокуратуру поступила и на ООО «Корпорация АТТА Групп». При этом обе фирмы принадлежат Александру Ушакову.