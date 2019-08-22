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Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчика строительства музейного центра в Рязани 

Министр культуры РФ Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчика строек гостиницы для Большого театра, музейного центра в Рязани и фондохранилища в Крыму. Об этом, со ссылкой на источники, сообщает РБК

По данным агентства, подрядчиком стройки в Рязани выступает ООО «Рост-Е». Также эта фирма занимается стройкой в Севастополе. Сообщается, что первоначальный контракт на строительство музейного центра был заключён на 827 миллионов рублей, но в то же время в статье уточняется, что общая стоимость объекта составит 1,213 млрд. рублей.

Владимир Мединский

Сроки окончания строительства несколько раз переносились. Сейчас на стройке в центре города также визуально не заметна какая-либо активность. В министерстве культуры РФ считают, что «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные». 

Напомним, в новый музейный центр планируется перевести экспозицию из Рязанского кремля, который впоследствии собираются передать Русской православной церкви. 

Также жалоба в Генпрокуратуру поступила и на ООО «Корпорация АТТА Групп». При этом обе фирмы принадлежат Александру Ушакову. 

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