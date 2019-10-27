Лица в истории Рязанской области: литературный критик, доктор медицины и селекционер

РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читателей с известными людьми, которые оставили значимый след в истории Рязанской области. На этот раз мы расскажем о тех, кто родился с 21 по 27 октября.

24 октября исполнилось 195 лет со дня рождения литературного критика Евгения Николаевича Эдельсона.

Он родился в 1824 году в семье эконома Рязанской гимназии Николая Эдельсона. Первоначальное образование получил в Касимовском уездном училище, причём, с ранних лет блистал успехами. После училища воспитывался в Рязанской гимназии, а в 1824 году поступил в Московский университет.

В возрасте 23 лет собрался ехать за границу, но вследствие политических обстоятельств вынужден был возвратиться в Москву. Там он познакомился, а потом и сблизился с А. Н. Островским, вместе с которым примкнул к молодой редакции издаваемого Погодиным «Москвитянина», где стал помещать критические статьи. В то же время принимал участие в качестве помощника редактора в издании «Московских ведомостей».

Когда «молодая редакция» в 1853 г. ушла из «Москвитянина», Эдельсон на некоторое время почти прекратил свою журнальную деятельность и только изредка помещал свои статьи в выходившей в Петербурге «Библиотеке для чтения».

В 1863 году переселился в Санкт-Петербург, где продолжил журнальную деятельность.

Скоропостижно скончался 8 января 1868 года от аневризмы в возрасте 44 лет. Как написал о нём в некрологе Николай Лесков: «Человек этот простился с жизнью в полном развитии своих сил. Он умер рано, как умирает большинство русских людей, избравших себе литературную дорогу, тягчайшую из всех дорог, если избравший её неспособен ни торговать своею совестью, ни вертеться, как волчок, под переменчивыми ветрами модных направлений».

26 октября 1792 года родился Дмитрий Клементьевич Тарасов, доктор медицины, лейб-хирург, лейб-медик императора Александра I. Уроженец села Тарасово Пронского уезда Рязанской губернии (ныне Старожиловский район).

Родился в духовной семье в Рязанской епархии. Отец его, священник, в 1800 г. поместил сына в Рязанскую духовную семинарию, в которой Тарасов по окончании курса был оставлен преподавателем. Но его не привлекала обычная духовная карьера.

В 1814 г. он поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию, где через четыре года блестяще окончил курс. Тарасову было предложено остаться при академии для приготовления к профессорскому званию, но ученая деятельность была ему не по душе, и он стал полковым врачом лейб-гвардии Семеновского полка.

В 1819 г. служебные достоинства Тарасова обратили на себя внимание главного военного медицинского инспектора, лейб-медика баронета Я. В. Виллие, нуждавшегося в деятельном правителе для своей канцелярии, и он предложил это место Тарасову. Эту ответственную службу Тарасов нес до самой кончины государя в 1825 г.

В 1829 г. Тарасов был пожалован в лейб-хирурги «за службу при императоре Александре I». А в 1836 г. Тарасов сделался преемником баронета Виллие по званию директора военно-медицинского департамента.

В 1866 г. случился 50-летний юбилей медицинской службы Тарасова, который по этому случаю был удостоен пожалованием ордена св. Владимира 2-й степени. Однако спустя несколько месяцев после этого юбилея Тарасов скончался.

27 октября 1855 года родился Иван Владимирович Мичурин, ученый-практик, селекционер, академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, почетный академик АН СССР.

Родился в поместье Вершина близ деревни Долгое Пронского уезда Рязанской губернии (ныне Пронский район). С ранних лет Иван Владимирович занимался с отцом садом, пасекой, посадками и прививками.

Обучался сначала дома, а затем в Пронском уездном училище Рязанской губернии, посвящая свободное время работе в саду. В 1872 году И.В. Мичурин был исключён из Рязанской губернской гимназии за «непочтительность к начальству». Тогда он перебрался в Козлов (впоследствии Мичуринск), окрестности которого не покидал надолго практически до конца жизни. Занимаясь разными видами деятельности, Иван Владимирович продолжал свободное время посвящать работам по созданию новых сортов плодово-ягодных культур. С этой целью он в 1875 году арендовал участок земли в Козлове и совершил попытки выведения новых сортов ягодных и плодовых культур.

В 1888 году селекционер приобрел новый участок земли на окраине города, значительно больше предыдущего – около 13 га, и, перенеся туда свои растения, он работал на своей плантации до конца жизни. С этого времени его участок стал первым селекционным питомником в России.

И.В. Мичурин стал знаменитым в 1906 году, когда вышли его первые научные труды, которые освещали проблемы выведения сортов плодовых деревьев. За свои труды ученый получил орден Святой Анны ІІІ степени и знак «За труды по сельскому хозяйству». С приходом большевиков к власти он сотрудничал с новой администрацией и принимал участие в консультациях по вопросам селекции, поднятия урожайности и борьбы с засухой. В 1923 году питомник Мичурина стал учреждением государственного значения. А в 1928 году его реорганизовали в Селекционно – генетическую станцию плодово-ягодных культур (с 1934 года – Центральная генетическая лаборатория, носящая имя Мичурина).

Умер селекционер 7 июня 1935 года.

Источники:

https://kraeved.rounb.ru/

https://ru.wikipedia.org/

https://www.ryazangov.ru/

https://runivers.ru/

https://kratkoe.com/