За рязанских десантников в полуфинале КВН сыграл сам генерал ВДВ Алексей Рогозин

Во вторник, 8 октября, в Москве состоялся второй полуфинал Высшей лиги МС КВН сезона 2019 года.

За выход в финал боролись команды:

«Так-то» (СФУ, Красноярск);

«Умные люди» (Рязань);

«Наполеон Динамит» (Тюменская область);

Сборная Снежногорска (Снежногорск);

«Будем дружить семьями» (Москва).

КВНщики сыграли четыре конкурса: приветствие, разминку, СТЭМ, конкурс одной песни.

За рязанскую команду в полуфинале выступили команда КВН «Михаил Дудиков», квнщик и актёр Олег Комаров, ансамбль «Голубые береты» и даже сам генерал ВДВ Алексей Рогозин.

По итогам второго полуфинала места распределились следующим образом.

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ:

«Будем дружить семьями» — 12,2

«Умные люди» — 13,0

«Наполеон Динамит» — 13,4

Сборная Снежногорска — 13,6

«Так-то» — 14,0

Фото с сайта kvn.ru