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За рязанских десантников в полуфинале КВН сыграл сам генерал ВДВ Алексей Рогозин

Во вторник, 8 октября, в Москве состоялся второй полуфинал Высшей лиги МС КВН сезона 2019 года.

За выход в финал боролись команды:

«Так-то» (СФУ, Красноярск);
«Умные люди» (Рязань);
«Наполеон Динамит» (Тюменская область);
Сборная Снежногорска (Снежногорск);
«Будем дружить семьями» (Москва).

КВНщики сыграли четыре конкурса: приветствие, разминку, СТЭМ, конкурс одной песни.

За рязанскую команду в полуфинале выступили команда КВН «Михаил Дудиков», квнщик и актёр Олег Комаров, ансамбль «Голубые береты» и даже сам генерал ВДВ Алексей Рогозин.

По итогам второго полуфинала места распределились следующим образом.

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ:

«Будем дружить семьями» — 12,2
«Умные люди» — 13,0
«Наполеон Динамит» — 13,4
Сборная Снежногорска — 13,6
«Так-то» — 14,0

Фото с сайта kvn.ru

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