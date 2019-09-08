Ковалинский Дом культуры стал участником проекта «Культура малой родины»

В пятницу, депутат Госдумы Елена Митина и глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова посетили Ковалинский сельский Дом культуры, ставший в этом году участником проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины».

В рамках партпроекта на капитальный ремонт здания из бюджетов различного уровня было выделено более 6,6 млн. руб. Эти средства были затрачены на ремонт кровли, фасада, входной группы, фойе, зрительного зала и сцены, внутренних помещений, санузлов, котельной. Также были заменены системы водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения, оконные и дверные блоки.

– Во время предвыборной кампании 2016 года местные жители рассказали мне о своей проблеме – их Дом культуры находился в аварийном состоянии – текла крыша, зданию срочно требовался ремонт. Я пообещала сделать все возможное для того, чтобы подарить учреждению культуры вторую жизнь. Совместно с правительством Рязанской области и администрацией Кораблинского района была проделана большая работа, и сегодня мы видим замечательный результат, – отметила Елена Митина. – Видно, что сотрудники учреждения вместе с подрядчиками сделали все возможное для того, чтобы здание вновь стало красивым. Уверена, что в самое ближайшее время Дом культуры станет любимым местом для проведения различных мероприятий не только у ковалинцев, но и у жителей близлежащих сел и деревень.

Торжественное открытие Дома культуры запланировано на конец сентября. В преддверии праздничного мероприятия Елена Митина вручила директору ДК денежный сертификат на покупку мебели.