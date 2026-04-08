Фото: Пресс-служба Окского заповедника
Экология, природа, животные

Рязанцам напомнили, что для посещения Окского заповедника нужно получить специальное разрешение

Алексей Самохин
Администрации Окского заповедника напомнила жителям Рязани, что пребывание на территории заповедника физических лиц, не являющихся работниками ФГБУ «Окский государственный заповедник», является нарушением статьи 8.39 КоАП РФ и влечёт наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 4000 рублей.  Разрешение необходимо получить до начала посещения территории:

— въезд и пеший проход на Центральную усадьбу заповедника  и на туристические стоянки № 3 и № 4 – через КПП пос. Брыкин Бор (билет является также разрешением на посещение Центральной усадьбы);

— до начала сплава по реке Пре в границах заповедника и/или остановках на туристических стоянках все туристы обязаны получить разрешение на посещение территории. 

Для получения разрешения на посещение необходимо заполнить форму заявления и произвести онлайн оплату за посещение по количеству человек. Заявление и документ об оплате необходимо направить электронную почту заповедника info@oksky-reserve.ru.

Заявление на выдачу разрешения на посещение без документов об оплате рассматриваться не будут. 

В случае положительного согласования, разрешение на посещение территории заповедника будет направлено в формате pdf на почту заявителя. Разрешение на посещение территории заповедника необходимо сохранять до окончания пребывания на территории. 

По возникающим вопросам о получении разрешения также можно обратиться по телефону 89106241881.

