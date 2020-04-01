Из Рязанской ОКБ выписали женщину, пострадавшую от возгорания телефона

Вера Бочкова
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Из Рязанской областной клинической больницы выписали 57-летнюю женщину, пострадавшую от возгорания телефона. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

В ОКБ она поступила с ожогами лица и рук. Пожар в комнате, где спали её трёхлетняя внучка и дочь, произошёл из-за возгорания мобильного телефона. Он заряжался на диване, покрытом синтетическим покрывалом. Телефон на зарядке часто нагревался, нагрев и вызывал возгорание.
В  больнице установили, что пациентка получила 18 процентов ожогов тела.
Большая часть ран зажила, однако на ограниченном участке потребовалась пересадка кожи.

Внучка, пострадавшая при пожаре, также выписана домой. Обеим пациенткам еще предстоит реабилитация.

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