Из Рязанской ОКБ выписали женщину, пострадавшую от возгорания телефона

Из Рязанской областной клинической больницы выписали 57-летнюю женщину, пострадавшую от возгорания телефона. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

В ОКБ она поступила с ожогами лица и рук. Пожар в комнате, где спали её трёхлетняя внучка и дочь, произошёл из-за возгорания мобильного телефона. Он заряжался на диване, покрытом синтетическим покрывалом. Телефон на зарядке часто нагревался, нагрев и вызывал возгорание.