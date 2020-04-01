Около тысячи рязанцев позвонили в коронавирусный call-центр

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В Рязанской области продолжает работать коронавирусный call-центр. Он был создан по распоряжению губернатора Николая Любимова. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Получить консультации, психологическую поддержку, подать заявку на оказание помощи и доставку продуктов можно по телефону: +7 (4912) 392-071. Звонки принимаются ежедневно и круглосуточно.

На данный момент в call-центр поступило 967 звонков. Людям даны пояснения, оказана необходимая помощь.

Также в Рязани работает call-центр РязГМУ им. И.П. Павлова. На него поступило 289 обращений. Звонить можно ежедневно с 8 до 18 часов, телефоны: +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00.

