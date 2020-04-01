Аркадий Фомин перечислил половину своей зарплаты на поддержку медиков

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин перечислил половину своей зарплаты для поддержки медицинских работников и волонтеров-медиков, которые непосредственно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией, оказывают помощь жителям. Об этом сообщает сайт облдумы.

На своих страницах в соцсетях глава регионального парламента поблагодарил медиков за работу и полную самоотдачу.

В Рязанской области с инициативой оказать финансовую помощь медработникам и волонтерам в период карантина и борьбы с пандемией короновируса выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов, его также поддержал вице-губернатор Игорь Греков.

Внести добровольный вклад на материальное поощрение сотрудников лечебных учреждений Рязанской области могут все желающие физические и юридические лица. Средства необходимо перечислять на специальный счет. Наименование организации – Общественная организация Ассоциация организаторов здравоохранения Рязанской области (ОО АОЗ РО)

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