Аркадий Фомин перечислил половину своей зарплаты на поддержку медиков

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин  перечислил половину своей зарплаты для поддержки медицинских работников и волонтеров-медиков, которые  непосредственно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией, оказывают помощь жителям. Об этом сообщает сайт облдумы.

На своих страницах в соцсетях глава регионального парламента поблагодарил медиков за работу и полную самоотдачу.

В Рязанской области с инициативой оказать финансовую помощь  медработникам и волонтерам в период карантина и борьбы с пандемией короновируса выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов, его также поддержал  вице-губернатор Игорь Греков.

Внести добровольный вклад на материальное поощрение сотрудников лечебных учреждений Рязанской области могут все желающие физические и юридические лица. Средства необходимо перечислять на специальный счет. Наименование организации – Общественная организация Ассоциация организаторов здравоохранения Рязанской области (ОО АОЗ РО)

ИНН 6230023532

КПП 623001001

Р/счет 40703810702160000030

ПАО «УРАЛСИБ» г. Москва

БИК 044525787

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