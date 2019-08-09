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Госбанк в Рязани: новые рыночные условия

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. На этой неделе региональное отделение Банка России как раз отмечает знаменательную дату, поэтому читатели могут узнать, как развивалось учреждение.

История 65.   Госбанк в Рязани: новые рыночные условия

С 1 января 1988 года на базе отделений Рязанской областной конторы Госбанка СССР открылись управления спецбанков, которые формировались по отраслевому признаку. Одно из учреждений работало с предприятиями промышленной и строительной индустрии, второе – с агропромышленным комплексом, третье было ориентировано на жилищно-коммунальное хозяйство, четвертое создавалось для внешнеэкономической деятельности, а пятое – для обслуживания населения.  

В июле 1990 года на финансовом рынке начались глобальные изменения: стала формироваться двухуровневая банковская система. Для разработки соответствующего законопроекта пригласили практиков из регионов, в их числе была и начальник рязанского управления Госбанка СССР Тамара Пигилова. Эксперты участвовали в заседаниях, которые проходили в здании Верховного Совета РСФСР (Белый дом): изучали документы, анализировали опыт других стран, обсуждали, как должна работать банковская система в рыночных условиях.  13 июля 1990 года разработанное совместно Постановление было принято депутатами.

В регионах стали появляться первые негосударственные коммерческие и кооперативные банки. Не стала исключением и Рязань. В районах в отделениях спецбанков стали обсуждать, создавать ли на базе кредитного учреждения самостоятельный коммерческий банк или выбрать путь филиала уже действующего. Например, лишь 9 отделений Агропромбанка решили войти в состав коммерческого банка, а в остальных руководители районов и местных предприятий решили начать новый путь.   

На базе Рязанского областного управления Госбанка СССР после ряда реорганизаций образованы Главное управление Банка России по Рязанской области и расчетно-кассовые центры, к марту 1991 года их было 26. Они позволяли бесперебойно проводить обслуживание. В ряде регионов страны возникали задержки платежей из-за несвоевременной обработки документов, порой до 2-3 месяцев. В Рязани же сеть расчетно-кассовых центров смогла даже без сегодняшних технологий быстро обслуживать клиентов. 

Вопрос:  А сколько коммерческих банков было зарегистрировано к зиме 1991 года?

— 9

— 12

— 15

— 18

Ответы следует присылать на почту [email protected]

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