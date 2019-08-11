На главную Рязань Общество Главные фото уходящей недели РязаньОбществоТоп новость Главные фото уходящей недели 11.08.2019 18:26 Поделиться Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin ReddIt Email Print Tumblr Telegram Mix VK LINE Viber Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». В Рязани открылся международный этап конкурса «Авиадартс-2019» Шедевр пяти архитекторов Рязанцы увидели тактическое шоу «Авиамикс-2019» В Рязани масштабно отметили День физкультурника В центре Рязани горел старый деревянный дом Рязанским спортсменам и физкультурникам вручили региональные и федеральные награды Рязань стала площадкой для всероссийских соревнований по баскетболу Рязанцы могут увидеть «Красоту планеты Земля» Рязанским строителям вручили награды накануне профессионального праздника В Рязани продолжают награждать спортсменов и физкультурников