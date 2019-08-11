Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

В Рязани открылся международный этап конкурса «Авиадартс-2019»
Шедевр пяти архитекторов
Рязанцы увидели тактическое шоу «Авиамикс-2019»
В Рязани масштабно отметили День физкультурника
В центре Рязани горел старый деревянный дом
Рязанским спортсменам и физкультурникам вручили региональные и федеральные награды
Рязань стала площадкой для всероссийских соревнований по баскетболу
Рязанцы могут увидеть «Красоту планеты Земля»
Рязанским строителям вручили награды накануне профессионального праздника
В Рязани продолжают награждать спортсменов и физкультурников