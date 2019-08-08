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Рязанским строителям вручили награды накануне профессионального праздника

В четверг, 8 августа, лучшим рязанским строителям вручили награды. Торжественное мероприятие прошло накануне профессионального праздника, который в этом году отмечается 11 августа.

На площадке музыкального театра лучшие строительные компании представили стенды, отражающие их деятельность. О себе рассказала инвестиционно-строительная компания группа «Мармакс». На стенде девелопера «Мармакс» были представлены жилые комплексы «Голландия», «Достояние», «Наследие II» и другие. На торжественной церемонии награждения благодарность городской администрации получил генеральный директор компании Юрий Юров.

Также на выставке были представлены стенды компаний «Зелёный сад», «VELLCOM», «Единство», «Северной компании» и многих других. После осмотра выставки рязанских строителей поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Строитель – профессия крайне важная, вытребованная и очень ответственная. В нашей строительной отрасли сегодня трудится более 45 000 человек. Это огромный коллектив опытных, компетентных специалистов и настоящих мастеров своего дела. Их добросовестный труд во многом помогает улучшить качество жизни в регионе, – сказал Николай Любимов.

Глава региона также отметил, что в этом секторе экономики особенно необходимо сохранять стабильность и положительную динамику. Николай Любимов вручил федеральные и региональные награды.

К поздравлениям присоединился первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев. Он отметил, что депутатский корпус совместно с региональным правительством работает над созданием законодательной базы, направленной на развитие градостроительной деятельности, привлечение инвестиций, совершенствование имущественных и земельных отношений.

– Строительная сфера по праву является локомотивом региональной экономики. Благодаря внедрению передовых технологий и современных материалов открываются перспективы для смежных отраслей. А возведение промышленных и инфраструктурных объектов во многом определяет не только развитие Рязанского края, но и социальное самочувствие жителей, – сказал Александр Шевырев.

Первый зампред вручил лучшим строителям награды регионального парламента.

Также рязанских строителей поздравили председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская и и.о. главы администрации города Елена Сорокина.

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