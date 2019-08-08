Рязанским спортсменам и физкультурникам вручили региональные и федеральные награды

В четверг, 8 августа, в Рязани вручили награды лучшим спортсменам, тренерам и активистам физической культуры. Накануне Дня физкультурника губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил 30 рязанцев.

Глава региона вручил почётные грамоты минспорта РФ, благодарности министра спорта РФ, памятные знаки «За наивысшие достижения», памятные знаки губернатора, почетнее грамоты и благодарности, а также звания «мастер спорта России».

– Поздравляю вас с Днём физкультурника. Друзья, вы даёте нам множество поводов гордиться вами. И я уверен, что будут ещё победы и вы достойно представите регион на международном уровне. Развитие спорта, приобщение жителей региона к регулярным занятием физкультурой, здоровому образу жизни – одни из наших приоритетов, – сказал глава региона.

Николай Любимов добавил, что в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта демография сдаются крупные спортивные объекты. В этом году в Рязани будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Спас-Клепиках и Рязани, реконструирован стадион в Рыбном.