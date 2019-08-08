На главную Рязань Общество Рязанским спортсменам и физкультурникам вручили региональные и федеральные награды
РязаньОбществоОрганы властиПравительствоФото

Рязанским спортсменам и физкультурникам вручили региональные и федеральные награды

В четверг, 8 августа, в Рязани вручили награды лучшим спортсменам, тренерам и активистам физической культуры. Накануне Дня физкультурника губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил 30 рязанцев.

Глава региона вручил почётные грамоты минспорта РФ, благодарности министра спорта РФ, памятные знаки «За наивысшие достижения», памятные знаки губернатора, почетнее грамоты и благодарности, а также звания «мастер спорта России».

– Поздравляю вас с Днём физкультурника. Друзья, вы даёте нам множество поводов гордиться вами. И я уверен, что будут ещё победы и вы достойно представите регион на международном уровне. Развитие спорта, приобщение жителей региона к регулярным занятием физкультурой, здоровому образу жизни – одни из наших приоритетов, – сказал глава региона.

Николай Любимов добавил, что в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта демография сдаются крупные спортивные объекты. В этом году в Рязани будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Спас-Клепиках и Рязани, реконструирован стадион в Рыбном.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанским спортсменам и физкультурникам вручили региональные и федеральные награды

В центре Рязани горел старый деревянный дом

В Рязанской области состоится парад каравайцев

В Рязани обсудили проблемы сельских старост

В Рязани состоится показательный турнир по русским шахматам

Рязанских коллекционеров приглашают на лекцию и круглый стол

Рязанцы, ездящие на работу на велосипеде, в среднем проезжают 9-10 километров

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

На «Авиадартсе» стартовала лётная программа

В Рязани организовали подвоз воды для жителей Октябрьского и Советского районов

На трассе Клепики – Рязань столкнулись две легковушки

В Рязани мотоциклист сбил пенсионерку на переходе

Рязанцам покажут монеты Древнего Рима и Византии

В Рязани несколько десятков улиц остаются без холодной воды

Рязанцы могут познакомиться с наследием древних городов в филокартии

День физкультурника в Рязани отметят большим спортивным фестивалем

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанской областной клинической больнице провели сложную операцию на сонной артерии

Парковый сезон в Рязани откроют народными гуляниями

Незаконный забор демонтировали около Белого озера в Клепиковском районе