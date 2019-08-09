В Рязани продолжают награждать спортсменов и физкультурников

В пятницу, 9 августа, в Рязани наградили лучших спортсменов, тренеров и деятелей физической культуры. Накануне Дня физкультурника награды вручили в Рязанской областной библиотеке.

– Мы по праву считаемся одним из самых спортивных регионов России. Каждый третий житель нашего региона систематически занимается физической культурой и спортом. Мы проводим более 2 500 спортивных мероприятий. Наши спортсмены регулярно выигрывают медали международных и всероссийских соревнований, – сказал министр физической культуры и спорта Владислав Фролов.

Прежде чем вручить региональные награды, министр спорта отметил, что в России уделяется особое внимание вопросу развития физической культуры. Руководство страны ставит задачи по развитию инфраструктуры, поддержке тренеров и спортсменов, проведению крупных спортивных соревнований.

К поздравлениям присоединилась председатель Комитета Рязанской областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова.

– Законодательные акты, которые проходят в Рязанской областной думе, касающиеся физкультуры и спорта, мы всегда очень серьёзно принимаем на правительственных часах и стараемся помочь министерству всем, чем можем. Чтобы физкультура и спорт развивались на территории Рязанской области, – отметила Татьяна Панфилова и вручила награды регионального парламента.