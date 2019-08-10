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Рязань стала площадкой для всероссийских соревнований по баскетболу

В субботу, 10 августа, в лесопарке проходят Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2019». Соревнования приурочены к празднованию Дня физкультурника.

На церемонии открытия присутствовал заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Павел Гамзин.

– Соревнования имеют давнюю традицию и пользуются большой популярностью среди любителей баскетбола. Я желаю вам показать настоящую командую игру и хороший баскетбол, – отметил Павел Гамзин.

В соревнованиях принимает участие 62 команды практически из всех районов Рязанской области. Команды, занявшие первые места в каждой возрастной группе (до 16 лет; 17-18 лет; 19 лет и старше), получат кубки, а призёры – дипломы и медали Минспорта России.

«Оранжевый мяч» – это соревнования, которые проводятся практически во всех регионах страны. Их цель – популяризация уличного баскетбола и привлечение внимания населения к здоровому образу жизни.

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