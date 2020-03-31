Эпидемиолог рассказала рязанцам, как избежать заражения коронавирусом

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Изображение Tumisu с сайта Pixabay
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Врач-эпидемиолог высшей категории поликлиники №4 города Рязани Евгения Артамонова рассказала, что нужно делать в условиях коронавируса. Интервью с ней опубликовала пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Артамонова отметила, что если у вас появились первые признаки заболевания, необходимо строго соблюдать изоляцию. Врача надо вызвать на дом. Руки специалист советует мыть регулярно, уделяя этой гигиенической процедуре не менее 30 секунд. Аллергикам она рекомендует не пользоваться антисептиками, а применять обычное мыло. 

Маски стоит носить больным, чтобы не распространять инфекцию. Здоровым медицинскими масками стоит пользоваться только в закрытом помещении, но не более двух часов. На улице они не нужны. По словам медика, сдвигать маску и носить на шее нельзя, если она намокла – меняйте. 

Эпидемиолог напомнила, что вирус способен преодолеть расстояние не более 1-2 метров. Поэтому необходимо соблюдать дистанцию. В то же время, вирус может продолжать жить на различных поверхностях. Их также стоит мыть. 

Также Артамонова посоветовала вести здоровый образ жизни и укреплять организм.

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