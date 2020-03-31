Число зараженных коронавирусом в России выросло за день на 500 человек

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Неутешительные официальные цифры заражения коронавирусом за сутки.

Как сообщает РИА «Новости» в России число заражённых коронавирусной инфекцией за сутки выросло до 500 человек.

Общее число заболевших 2337 человек. Из 85 регионов России в 73 зарегистрированы случаи заражения.

Число погибших увеличилось на восемь человек, до 17. Выздоровел 121 человек (+55 за сутки).

По данным оперативной группы правительства Рязанской области, по состоянию на 08.30 вторника, 31 марта, в регионе выявлено 3 случая коронавируса.