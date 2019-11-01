Елена Сорокина вручила паспорта девяти юным рязанцам

1 ноября, в преддверии празднования Дня народного единства и в рамках патриотической акции «Мы – граждане России!», в библиотеке им. Горького состоялась церемония вручения паспортов юным рязанцам, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ гражданина Российской Федерации школьникам вручила глава администрации Рязани Елена Сорокина. Об этом сообщает сайт администрации города.



– Сегодня вы получаете свои первые паспорта. Это важное и волнительное событие. Своими делами и поступками, серьезными достижениями в учебе, спорте, творческой и общественной жизни вы доказали, что заслуживаете получить паспорта в преддверии такого важного праздника, в торжественной обстановке, – обратилась к школьникам Елена Сорокина. – Уверена, что и в дальнейшем вы будете достойными гражданами Великой России, честными и ответственными людьми, будете добросовестно учиться и работать на благо Родины. Как бы не сложилась ваша жизнь, в каком бы городе вы не оказались, помните, что свой первый документ вы получили в Рязани. Прославляйте и любите свой город.



В этот день паспорта получили девять учащихся общеобразовательных учреждений города – победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, активисты детского общественного движения «ЮНАРМИЯ» и Российского движения школьников.



Ежегодно учащиеся образовательных учреждений Рязани принимают участие в муниципальном этапе Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!» по вручению паспортов юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Акции посвящены Дню народного единства, Дню Конституции Российской Федерации и Дню России.

