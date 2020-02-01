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Елена Митина провела личный прием граждан в Кораблинском районе

В пятницу, 31 января, депутат Госдумы Елена Митина в рамках региональной недели провела личный прием граждан в Кораблинском районе.

Вместе с главой районной администрации Ниной Объедковой парламентарий ответила на вопросы, связанные с помощью в решении жилищных вопросов, открытием ясельной группы для детей в возрасте до одного года, покупкой автобуса для перевозки детей на спортивные соревнования.

Ряд вопросов был посвящен развитию сферы здравоохранения. Среди них – обеспечение районных больниц современным оборудованием и квалифицированными кадрами, снижение бумажной отчетности, юридическая защита врачей, увеличение заработной платы и другие.

По части вопросов Елена Митина и Нина Объедкова дали исчерпывающие разъяснения. По другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.

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