Елена Митина приняла участие в акции «Подвигу жить в веках»

В пятницу, 28 февраля, депутат Госдумы Елена Митина посетила школу №2 города Михайлова и приняла участие в районной акции «Подвигу жить в веках».

– В этом году мы будем отмечать одну из самых важных дат в истории России – 75-ую годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, продолжавшейся 1418 дней ночей. Весь народ поднялся на борьбу с врагом, на фронтах и в тылу советские люди проявляли мужество и героизм, ценой своей жизни приближая Великую победу, – подчеркнула парламентарий. – Среди михайловцев, которые сражались на разных фронтах, 10 Героев Советского Союза и 4 полных кавалера ордена Славы. 8 мая 2015 года Михайлову было присвоено почетное звание «Город воинской доблести».

В рамках акции «Подвигу жить в веках» Елена Митина рассказала старшеклассникам о жизни и подвигах на фронтах Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Александра Филипповича Лавренова, а также поделилась воспоминаниями о своих дедах, воевавших и погибших в Великой Отечественной войне.

Встречу продолжили рассказы юных михайловцев. Ученики поделились информацией о своих родных, на чьи плечи легли тяготы военного времени. Многие из них остались на полях сражений, не дожив до Великой Победы.

Стоит отметить, что в акции «Подвигу жить в веках» уже приняли участие представители администрации Михайловского района, депутаты районной Думы, руководители предприятий, представители духовенства, культуры, активные граждане.