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В Рязани сотрудники ГИБДД массово проверяли автотранспорт

Сегодня в утренние часы усиленный наряд сотрудников Госавтоинспекции на посту ДПС «Солотчинский» в городе Рязани осуществляли массовую остановку транспорта.  Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Госавтоинспекция проводит подобные мероприятия с целью выявления и профилактики нарушений правил дорожного движения. Всего за три часа работы усиленным нарядом ДПС было выявлено более 40 административных правонарушений, среди которых:  

— управление транспортным средством с неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена; 

— нарушение правил страхования автогражданской ответственности; 

— управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента таможенного союза; 

— нарушение правил перевозки детей; 

— нарушение правил перевозки грузов; 

— изменение конструкции транспортного средства без согласования с ГИБДД; 

— управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками; 

— нарушение правил пользования внешними световыми приборами. 

Главной целью Госавтоинспекции является не выявление как можно большего количества нарушений среди автолюбителей, а предупреждение  и пресечение подобных правонарушений. Ведь элементарный не пристегнутый ремень безопасности или не включенные ближнего света фар при движении, может привести к печальным последствиям. 

Подобные профилактические мероприятия, связанные с массовой остановкой транспортных средств, будут проводится регулярно на всей территории Рязанской области. 

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