В Рязани сотрудники ГИБДД массово проверяли автотранспорт

Сегодня в утренние часы усиленный наряд сотрудников Госавтоинспекции на посту ДПС «Солотчинский» в городе Рязани осуществляли массовую остановку транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Госавтоинспекция проводит подобные мероприятия с целью выявления и профилактики нарушений правил дорожного движения. Всего за три часа работы усиленным нарядом ДПС было выявлено более 40 административных правонарушений, среди которых:



— управление транспортным средством с неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена;



— нарушение правил страхования автогражданской ответственности;



— управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента таможенного союза;



— нарушение правил перевозки детей;



— нарушение правил перевозки грузов;



— изменение конструкции транспортного средства без согласования с ГИБДД;



— управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками;



— нарушение правил пользования внешними световыми приборами.



Главной целью Госавтоинспекции является не выявление как можно большего количества нарушений среди автолюбителей, а предупреждение и пресечение подобных правонарушений. Ведь элементарный не пристегнутый ремень безопасности или не включенные ближнего света фар при движении, может привести к печальным последствиям.



Подобные профилактические мероприятия, связанные с массовой остановкой транспортных средств, будут проводится регулярно на всей территории Рязанской области.