Елена Митина обсудила с жителями Михайловского района поправки в Конституцию РФ

В пятницу, 28 февраля, депутат Госдумы Елена Митина посетила Михайловский район. В рамках визита состоялась встреча с работниками органов местного самоуправления и социального сектора, представителями общественности. В мероприятии принял участие глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров.

Елена Митина рассказала собравшимся о поправках, которые планируется внести в Конституцию РФ.

– 23 января Госдума приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект, который вносит поправки в 22 статьи 3-8 глав Конституции. Второе чтение законопроекта состоится 10 марта, – отметила парламентарий. – На сегодняшний день в Рабочую группу уже поступило более 900 предложений.

Изменения направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие политической системы, установление единства публичной власти, повышение требований к лицам, занимающим ключевые государственные должности, а также на совершенствование законодательного процесса.

– Старт реформированию основного закона России дал президент, к обсуждению и внесению поправок подключилась общественность. Жители Михайловского района всегда имели активную гражданскую позицию, – подчеркнула Елена Митина. – Поэтому я уверена, что 22 апреля вы примете самое активное участие в голосовании.

По итогам встречи все предложения, высказанные участниками заседания, будут обобщены и внесены на рассмотрение Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.