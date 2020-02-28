Елена Митина встретилась с родительским сообществом Михайловского района

В пятницу, 28 февраля, депутат Госдумы Елена Митина посетила Михайловский район и встретилась с родительским сообществом.

Парламентарий рассказала молодым и многодетным родителям об изменениях, внесенных в программу материнского капитала, а также о принятом законе о бесплатном горячем питании для учащихся начальной школы.

– Благодаря изменениям в программе маткапитала, финансовую поддержку получат семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2020 года. Им буден выдан сертификат на сумму 466 тыс. руб. Дополнительная выплата на второго ребенка для таких семей составит 150 тыс. руб. Кроме этого, все ранее полученные сертификаты на маткапитал и еще не использованные семьей, будут проиндексированы до суммы 466, 617 руб., – рассказала Елена Митина. – Также расширяются возможности использования маткапитала. Вложить выделенные государством деньги теперь можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке.

Что касается бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, парламентарий отметила, что оно должно быть качественным, сбалансированным и учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.

В завершении встречи парламентарий ответила на вопросы, связанные с выплатой алиментов, медицинским обслуживанием.